VIDEO. 15 morţi şi zeci de răniţi, după ciocnirea a doua trenuri în India. Un vagon a rămas în poziţie aproape verticală

De asemenea, alți zeci de oameni sunt răniți, a anunţat poliţia.

Autorităţile feroviare spun că accidentul s-ar fi produs din cauza unei erori umane, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Trenul de marfă a lovit trenul Kanchanjunga Express care se deplasa spre Kolkata, capitala Bengalului de Vest, dinspre statul nord-estic Tripura, scoţând de pe şine trei vagoane ale trenului de pasageri.

Presa a prezentat imagini ale accidentului, cu containere din trenul de marfă împrăştiate în zonă şi un vagon rămas poziţionat aproape vertical după accident.

Cincisprezece cadavre au fost scoase din vagoanele contorsionate, a declarat pentru Reuters Abhishek Roy, un oficial de rang înalt al poliţiei din districtul Darjeeling, din estul statului, locul unde s-a produs accidentul.

De asemenea, 54 de persoane au fost rănite, iar echipele de salvare ale poliţiei şi ale forţei naţionale de intervenţie în caz de dezastre lucrau pentru a îndepărta resturile.

Nu a fost imediat clar câţi pasageri se aflau la bord în momentul impactului.

Salvatorii au folosit drugi de fier şi frânghii pentru a lucra la eliberarea unui vagon al trenului de pasageri, care a fost ridicat şi a ajuns pe plafonul trenului de marfă din cauza impactului.

