Cel puţin 10 persoane au murit şi peste 25 au fost rănite, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit în India

Ministerul Căilor Ferate a precizat, într-un comunicat, că două vagoane ale unuia dintre trenurile care transportau pasageri au deraiat, iar o anchetă preliminară a constatat că o "eroare umană" a dus la coliziune, cauzată de "depăşirea semnalului" de către trenul de pasageri Visakhapatnam-Rayagada între Alamanda şi Kantakapalle.

Why train accidents often occurs in the trains where few or no muslims travel?

Seeing a pattern...

First Kerala blasts, now This train accident. #Vizianagaram #AndhraPradesh #TrainAccident #Kerala #Ernakulam pic.twitter.com/S2chD4PNrt