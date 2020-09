Vestul Statelor Unite, devastat de incendii "fără precedent". Fumul degajat a ajuns până în Europa

Datorită observaţiilor satelitare, ''supraveghem amploarea incendiilor şi poluarea provocată de fumul transportat de-a lungul Statelor Unite şi mai departe'', a comentat miercuri într-un comunicat Mark Parrington, cercetător în cadrul serviciului de supraveghere atmosferică Copernicus (CAMS).

Datele arată că în acest an, activitatea incendiilor ''fără precedent'' este ''de zeci până la sute de ori mai intensă decât media perioadei 2003-2019 pe întreg teritoriul Statelor Unite precum şi în mai multe state afectate'', a precizat serviciul, potrivit Agerpres.

Smoke from the unprecedented US fires is moving back across North America from the Pacific and is on its way to Europe.

