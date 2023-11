Veste neașteptată în SUA. Tim Scott își retrage candidatura la alegerile prezidențiale din 2024

Senatorul din Carolina de Sud, care a intrat în cursă în luna mai cu mari speranţe, a făcut acest anunţ surprinzător în cadrul emisiunii "Sunday Night in America" de pe Fox News Channel. Vestea a fost atât de neaşteptată încât un angajat al campaniei a declarat pentru The Associated Press că personalul campaniei a aflat că Scott se retrage urmărind emisiunea. Angajatul nu a fost autorizat să discute public despre deliberările interne şi a vorbit sub rezerva anonimatului.

"Iubesc America mai mult astăzi decât o iubeam la 22 mai", a declarat Scott duminică. "Dar când mă voi întoarce în Iowa, nu o voi face în calitate de candidat la preşedinţie. Îmi suspend campania. Cred că alegătorii, care sunt cei mai remarcabili oameni de pe planetă, mi-au transmis foarte clar: "Nu acum, Tim"."

Retragerea lui Scott vine în contextul în care el şi restul candidaţilor republicani au avut dificultăţi într-o cursă dominată de fostul preşedinte Donald Trump. În pofida a patru acuzaţii penale şi a unei serii de alte provocări legale, Trump continuă să fie mult înaintea rivalilor săi în sondaje, ceea ce i-a determinat pe mulţi din partid să concluzioneze că această cursă este efectiv încheiată, cu excepţia unei răsturnări uimitoare de situaţie.

Scott este al doilea candidat important care părăseşte cursa de la sfârşitul lunii octombrie. Fostul vicepreşedinte Mike Pence şi-a oprit campania în urmă cu două săptămâni, anunţând la o adunare a Coaliţiei Evreieşti Republicane din Las Vegas: "Nu este momentul meu". Cu toate acestea, Pence era în sondaje în urma lui Scott şi se afla într-o poziţie financiară mult mai precară, acumulând datorii cu mai bine de două luni înainte de adunările electorale din Iowa pe care mizase în campania sa.

Scott a declarat că nu va susţine imediat niciunul dintre rivalii săi republicani rămaşi.

De asemenea, el a părut să excludă posibilitatea de a ocupa funcţia de vicepreşedinte, spunând: "Locul nr. 2 nu a fost niciodată pe lista mea de sarcini pentru această campanie şi cu siguranţă nu este acum".

Retragerea lui Scott o lasă pe Nikki Haley, prima ambasadoare a lui Trump la Naţiunile Unite şi fost guvernator al Carolinei de Sud, ca unic reprezentant al Carolinei de Sud în cursă.

Echipa lui Scott a fost atât de surprinsă de retragerea sa, încât, cu doar 13 minute înainte ca el să-şi anunţe retragerea, echipa de campanie a trimis un e-mail prin care le cerea susţinătorilor să facă donaţii pentru a continua " leadership-ul puternic al lui Scott şi viziunea optimistă şi pozitivă pentru a duce ţara mai departe".

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 13-11-2023 07:01