Veri din România, despărțiți în timpul Holocaustului, reuniți după 75 de ani. Momentul emoționant

Înainte ca naziștii să invadeze România, în 1940, cei doi erau prieteni buni. Însă situația din timpul războiului i-a făcut să plece separat din țară.

Astfel, fiecare a ajuns să creadă că vărul lui a murit într-un lagăr de concentrare. Însă zeci de ani mai târziu, nepoata și fiica lui Morris Sana au reușit să își găsească rudele pe Facebook, aflând astel că Simon Mairowitz trăiește, scrie People.

After Nazis invaded Romania during the Holocaust, cousins Morris Sana (87) & Simon Mairowitz (85) were separated and thought they were both killed. Last Saturday, after 75 years, they saw each other again for the first time. pic.twitter.com/cLs63A5JGt