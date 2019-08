S-a revăzut cu mama ei la 30 de ani după ce a fugit de acasă. Destinul dramatic al femeii

Yan Dongai, care acum are 46 de ani, a fugit de acasă când avea 17 ani și s-a angajat într-un local, informează Mirror.



„Ne-am certat. Am plecat fără să scot niciun cuvânt”, a povestit Dongai.

După doar două luni, a fost răpită de traficanți și vândută ca mireasă, fiind apoi abuzată de partenerii ei.

Nu știe să scrie sau să citească, așa că nu și-a putut contacta familia. După mai mulți ani a avut curajul să scape și să se întoarcă împreună cu fiica sa de șapte ani, în orașul său natal.

