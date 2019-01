Val de frig în Grecia, cu temperaturi de până la -18 grade. Trei persoane au murit

Cele trei victime, doi bărbaţi şi o femeie, se aflau într-o maşină care a fost luată vineri de viituri în apropiere de Atena.

Femeia a fost descoperită moartă, din cauza frigului, sâmbătă, în maşină, iar duminică pompierii au găsit şi corpurile celor doi bărbaţi.

One dead, two missing after blizzards hit Greece https://t.co/ve58Stj88K pic.twitter.com/A7OBajB0vM