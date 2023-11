Ursula von der Leyen, la Kiev: "Mă aflu aici pentru a discuta despre calea Ucrainei către aderarea la UE"

"Mă aflu aici pentru a discuta despre calea Ucrainei către aderarea la UE", precum şi despre sprijinul financiar al UE "pentru a reconstrui Ucraina ca o democraţie modernă şi prosperă", a declarat ea la sosirea la gara din Kiev.

La 8 noiembrie, Bruxellesul urmează să transmită un raport privind progresele înregistrate de Ucraina şi să decidă dacă va deschide sau nu negocierile de aderare.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.

I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.

The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.

And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU