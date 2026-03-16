Statele din întreaga lume încearcă să facă faţă şocului energetic provocat de războiul cu Iranul, adoptând măsuri care merg de la interzicerea exporturilor de combustibil şi plafonarea preţurilor până la recomandări pentru angajaţi de a urca pe scări în loc să folosească liftul, relatează CNBC.

Conflictul a intrat în a treia săptămână, iar efectele sale asupra pieţei energiei continuă să se resimtă, în ciuda declaraţiilor preşedintelui american Donald Trump că Statele Unite ”au câştigat”.

Unele dintre cele mai serioase măsuri adoptate la nivel naţional urmăresc asigurarea unor stocuri cât mai mari de combustibil pentru a reduce dependenţa de importuri.

China a ordonat joi rafinăriilor să oprească exporturile de produse petroliere rafinate pentru a evita eventuale penurii interne, potrivit Reuters. Decizia, emisă de Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi Reformă, vizează exporturile de benzină, motorină şi combustibil pentru aviaţie. Autorităţile chineze nu au comentat oficial măsura.

Alte mari economii iau în calcul sau au introdus deja plafoane pentru preţurile combustibililor.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că guvernul analizează măsuri pentru a limita impactul creşterii costurilor energiei, inclusiv controlul preţurilor la benzină. Presa japoneză a relatat că autorităţile ar putea plafona preţul mediu la pompă la aproximativ 170 de yeni pe litru, în contextul în care acesta ar putea ajunge până la 200 de yeni pe litru.

India impune rafinăriilor prioritate pentru GPL-ul necesar gospodăriilor

Tokyo a decis, de asemenea, să elibereze unilateral petrol din rezervele strategice, fără a aştepta o acţiune coordonată cu alte state.

Japonia este puternic afectată de conflict deoarece, fiind a treia economie a lumii, depinde aproape în totalitate de importurile de energie.

În Coreea de Sud, preşedintele Lee Jae Myung a anunţat introducerea unui plafon pentru preţurile produselor petroliere.

”Am decis să stabilim un plafon clar pentru preţurile de aprovizionare, pentru a limita creşterea preţurilor combustibililor pe piaţa internă, care fluctuează puternic din cauza situaţiei internaţionale instabile”, a declarat liderul sud-coreean.

India a adoptat şi ea măsuri de prioritizare a resurselor. Autorităţile au cerut rafinăriilor să acorde prioritate aprovizionării cu gaz petrolier lichefiat pentru cele aproximativ 330 de milioane de gospodării care îl folosesc pentru gătit, înaintea celor peste trei milioane de firme care utilizează butelii comerciale.

Săptămână de lucru mai scurtă în Filipine

În paralel cu aceste măsuri economice, unele state încearcă să reducă consumul de energie.

În Vietnam şi Thailanda au fost reintroduse programe de lucru de acasă pentru a diminua consumul de electricitate şi combustibil.

Thailanda a mers chiar mai departe, cerând funcţionarilor publici să urce pe scări în loc să folosească lifturile, să reducă utilizarea aerului condiţionat şi să poarte cămăşi cu mânecă scurtă în locul costumelor.

În Filipine şi Pakistan, autorităţile au introdus săptămâna de lucru de patru zile pentru angajaţii din sectorul public, iar Bangladesh a decis să devanseze vacanţa de Eid al-Fitr şi să închidă mai devreme universităţile, într-o încercare de a economisi combustibil.