Unul dintre mesajele codificate transmise de „Zodiac Killer” a fost descifrat după 50 de ani

Criminalul Zodiac - care nu a fost prins - a terorizat zona San Francisco Bay Area la finalul anilor 1960, când a ucis cel puţin cinci persoane. Anchetatorii suspectează însă că numărul victimelor este mai mare.

Acesta a fost supranumit „Zodiac Killer” în urma mesajelor codificate transmise poliției și ziarelor locale, în timpul campaniei sale sângeroase.

Printre acestea, se numără și un mesaj codat de 340 de caractere, trimis pe adresa redacției ziarului San Francisco Chronicle, ce a devenit cunoscut drept cifrul 340.

„Sper că vă distrați mult încercând să mă prindeți”, se spune în mesajul descifrat de criptologii David Oranchak, Sam Blake și Jarl Van Eycke, potrivit unui video postat pe Youtube de Oranchak. ”Nu mi-e frică de camera de gazare deoarece mă va trimite în paradic (sic) cu atât mai repede deoarece acum am destui sclavi care să lucreze pentru mine”.

Descifrarea mesajelor codate transmise de criminalul Zodiac a devenit o obsesie pentru pasionații de astfel de enigme criminale din toată lumea.

Oranchak - pe care San Francisco Chronicle l-a identificat ca fiind un web designer în vârstă de 46 de ani, din statul Virginia - a transmis că speră că descifrarea mesajului va oferi noi informații despre identitatea criminalului.

”Mesajul nu spune prea multe. Sunt aceleași gunoaie prin care Zodiac caută atenția”, a spus el.

Biroul FBI din San Francisco a confirmat vineri că mesajul codat a fost ”spart” de grupul de voluntari, precizând că investigația în acest caz vechi de jumătate de secol este în desfășurare.

”FBI a luat la cunoștință că cifrul atribuit criminalului Zodiac a fost rezolvat recent de persoane private. Criminalul Zodiac a terorizat mai multe comunități din California de Nord și, deși au trecut decenii de atunci, vom continua să încercăm să căutăm dreptatea victimele acestor crime brutale”, a transmis FBI într-un comunicat postat pe Twitter.

#Breaking - Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw