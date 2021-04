Ungaria s-a redeschis complet, dar numai pentru persoanele vaccinate. Viktor Orban s-a pozat cu o bere în mână la terasă

Ungaria a eliminat aproape toate restricțiile, dar numai pentru persoanele vaccinate. ”Terasele deschise, berile permise!”, a scris premierul Viktor Orban în dreptul unei poze în care apare cu o bere în mână, la o terasă din Budapesta.

Terasele din Ungaria s-au redeschis de sâmbătă, după ce țara vecină și-a vaccinat 3,5 milioane de locuitori, adică o treime din populație, scrie Hirado.

Premierul maghiat Viktor Orban a declarat că la mijlocul săptămânii viitoare, miercuri sau joi, ar putea fi atins şi pragul de 4 milioane de persoane vaccinate, ceea ce înseamnă că o gamă largă de servicii va fi accesibilă celor care pot dovedi cu un certificat faptul că sunt imunizaţi.

Pot fi redeschise teatrele, circul, sălile de fitness, patinoarele, grădinile zoologice, spa-uri şi piscinele, locurile de joacă în spaţiu închis şi parcurile de distracţii, spaţiile închise ale hotelurilor şi restaurantelor, totodată pot avea loc evenimente cu dans şi muzică, respectiv evenimente sportive, a enumerat Orban.

Premierul Ungariei a postat chiar o fotografie pe pagina de Facebook, în care apare cu un pahar de bere în mână, la o terasă din Budapesta, sub un scurt mesaj: ”Terasele deschise, berile premise!”.

Şeful guvernului de la Budapesta a subliniat că activităţile din ţară vor fi reluate treptat.

Ungaria își va vaccina peste jumătate din populația adultă în câteva zile

Vaccinarea continuă să fie importantă, iar pe la mijlocul săptămânii viitoare, peste jumătate din populaţia adultă a Ungariei va fi protejată, a punctat Orbán. Şeful guvernului de la Budapesta a mai adăugat că a fost lansată o nouă platformă prin care oamenii pot solicita programarea.

Potrivit lui Viktor Orbán, vocea antivacciniştilor este puternică, iar dintre ei face parte toată opoziţia, toată stânga. Premierul a subliniat că în ciuda acestui fapt toate vaccinurile sunt la fel de eficiente.

Întrucât în zilele următoare va sosi o cantitate mare de vaccinuri, este posibil ca până la jumătatea lunii mai să poată fi vaccinaţi toţi cei care s-au înregistrat. Atunci, cetăţenii maghiari vor putea veni din orice colţ al lumii pentru a fi vaccinaţi în Ungaria, a explicat Orbán.

Despre decesele Covid-19: Ungaria se află într-o ”situație cel puțin acceptabilă”

În ceea ce priveşte prelungirea situaţiei de urgenţă, premierul Ungariei a spus că pericolul nu a trecut, iar ţara trebuie să poată fi funcţională în continuare.

Este important ca această condiţie să fie întrunită şi în timpul verii, în perioada vacanţei parlamentare, iar guvernul să poată lua toate deciziile necesare chiar şi atunci, a explicat.

Viktor Orbán a mai spus că numărul persoanelor decedate nu reprezintă un subiect pentru lupte politice şi că s-ar putea vorbicu mai multă demnitate despre cei decedaţi. UE deţine o interfaţă de raportare, unde se specifică în mod clar câţi oameni au murit în acest an cu Covid, faţă de cel mai recent an în care am avut parte de pace.

Ungaria se află într-o “situaţie cel puţin acceptabilă”, fiind în rândul ţărilor care au rezultate mai bune, a punctat. Orbán a mai adăugat că, în ciuda acestui fapt, în statisticile maghiare nu este precizată vreo diferenţă între cei care au murit de Covid şi cei care au murit cu Covid.

Orban: Ungaria se descurcă bine cu vaccinarea pentru că nimeni nu îi poate spune ce să facă

Premierul a vorbit şi despre faptul că în ceea ce priveşte vaccinurile există prea multe interese, cum ar fi cele ale companiilor farmaceutice, iar în Europa chiar şi geopolitica a fost implicată în problema vaccinurilor.

Politica a învins omenia, desi atunci când vorbim de salvarea de vieţi omeneşti nu putem politiza, a declarat Orbán. Concluzia este că motivul pentru care Ungaria se descurcă bine cu vaccinarea este acela că nimeni nu îi poate spune ce să facă, a declarat premierul maghiar.

A mai spus că în Ungaria deciziile se iau în baza unui singur criteriu, în baza interesului naţional.