Record de decese asociate Covid-19 în Ungaria, în ziua în care s-a decis relaxarea restricțiilor

Ungaria începe relaxarea unor restricţii antiepidemice miercuri, când redeschide centrele comerciale şi unele servicii, în aceeaşi zi în care înregistrează un record de 311 decese asociate COVID-19.

De asemenea, Ungaria a înregistrat cea mai mare rată a deceselor şi a doua cea mai înaltă rată a infectărilor în UE, relatează agenţia EFE.

Dar Ungaria este a doua ţară din UE, după Malta, cu cea mai ridicată rată de vaccinare anti-COVID-19, vaccinându-şi până în prezent cel puţin cu prima doză 26% din populaţie.

Guvernul condus de Viktor Orban a decis anterior că imediat ce un sfert din populaţia de circa 10 milioane de locuitori a Ungariei va fi vaccinată vor fi relaxate unele restricţii. Acest prag a fost atins odată cu vaccinarea a peste 2,5 milioane de persoane cel puţin cu prima doză.

''Am atins astăzi un prag important. De un an trăim în condiţii ca în vreme de război, sub restricţii, interdicţii şi pierderi personale. Acest virus a pornit un război împotriva noastră şi singurele arme pe care le avem pentru a-l câştiga sunt vaccinurile (...) În ultima lună am crescut vaccinările de două ori şi jumătate, aşadar începând de mâine magazinele se pot redeschide şi serviciile pot fi reluate. Vor fi în continuare reguli antiepidemice, vă rog să le respectaţi'', a anunţat marţi Viktor Orban într-un mesaj video pe Facebook, preluat de agenţia MTI.

Astfel, începând de miercuri s-au redeschis centrele comerciale, dar cu limitarea afluxului, şi anume să se respecte criteriul unei suprafeţe de zece metri pătraţi pentru fiecare client.

Interdicţia de circulaţie pe timp de noapte, aplicabilă până în prezent începând cu ora 20:00, va începe de la ora 22:00.

Relaxarea restricţiilor mai include sectorul serviciilor şi frizeriile (saloanele de înfrumuseţare), nu însă şi restaurantele, barurile şi hotelurile, toate acestea rămânând închise.

Odată finalizată vaccinarea cadrelor didactice, şcolile se vor redeschide pe 19 aprilie.