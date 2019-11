Unde s-au ascuns mai mulți migranți care încercau să intre în Europa

Migranții au fost găsiți de către autoritățile spaniole, în timp ce încercau să treacă granița, scrie Daily Mail.

Polițiștii au oprit mașina pentru un control de rutină, iar când și-au dat seama că este ceva în neregulă, au decis să inspecteze mai bine autoturismul.

Ei au folosit un dispozitiv care depista bătăile inimii.

