Analist american: "E vremea să facem curat în România şi să eliminăm influenţa lui Putin". Sancţiuni SUA împotriva corupţilor

Tom Rogan, unul dintre cei mai cunoscuţi analişti de orientare conservatoare din Statele Unite, sugerează că România ar trebui sancţionată, la fel ca Rusia, din cauza politicienilor corupţi.

Tom Rogan, care a fost analist pentru BBC, Sky News, CNN şi Guardian, printre altele, susţine în cel mai recent editorial al său publicat în săptămânalul conservator Washington Examiner că SUA ar trebui să aplice sancţiuni României. "Time to clean up Romania with sanctions (and hurt Putin's influence, too)", este titlul ales de jurnalistul american - "E vremea să facem curat în România cu sancţiuni (şi să lovim şi în influenţa lui Putin)"

„Statele Unite ar trebui să recunoscă că în România există o criză a domniei legii şi să sancţioneze politicienii români despre care se ştie că sunt corupţi. O astfel de acţiune ar reprezenta un pas măsurat care ar arăta că suntem alături de români în demersul lor de a cere o democraţie mai onestă”; scrie Rogan.

„Nevoia este reală. Confruntaţi cu recenta revocare a unui procuror anti-corupţie, zeci de mii de cetăţeni au ieşit în stradă ca să ceară schimbare. Unul dintre principalele motive de îngrijorare este revocarea Laurei Codruţa Kovesi în iulie. Un procuror tânăr şi energic, care şi-a căpătat faima lovind în sistemul bine întărit al clasei cleptocratice, Kovesi a amenintat vechea ordine a nepotirsmului şi corupţiei. [...] Acum, că a plecat, cleptocraţii şi-au recăpătat încrederea în sine.

Statele Unite ar trebui săs susţină presiunile care deja există din partea UE şi să fie alături de români. Nu e vorba doar de moralitate. [...] Poziţia geostrategică a României o face un aliat NATO important. O face, de asemenea, să fie vulnerabilă în mod special la reţelele cleptocratice folosite de Vladimir Putin pentru a îşi extinde influenţa.

Acestea fiind spuse, orice fel de sancţiuni împotriva României trebuie clar ţintite. Relaţiile comerciale SUA-România fiind limitate, [...] sancţiunile SUA trebuie să vizeze clar demnitarii corupţi. Astfel s-ar atrage atenţia guvernului României, evitând însă o escaladare inutilă. În schimb, SUA ar căpăta pârghiie pentru a face România să asculte cererile cetăţenilor săi şi, în cel mai bun caz, să o repună în funcţie pe Kovesi.

Timpul se scurge rapid. Un aliat democratic al Americii se confruntă cu o luptă pentru viitorul său şi poporul [român] are nevoie de sprijinul SUA”, conchide Rogan.

Analistul american de origine britanică e cunoscut ca unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai Kremlinului, el cerând într-un celebru editorial ca SUA să bombardeze recent inauguratul pod între Crimeea şi Rusia continentală.

