VIDEO. Un vulcan a erupt în Islanda, după mai multe cutremure

„În acest moment este o erupţie foarte mică”, a spus Matthew Roberts din cadrul departamentului de servicii şi cercetare a IMO. El a adăugat că nu există un pericol iminent pentru rezidenţii din regiune.

Traficul de pe aeroportul internaţional Keflavik din Reykjavik nu a fost perturbat, a precizat aeroportul pe pagina sa de internet.

Video footage shows close-up of lava bubbling from an erupting volcano in southwest Iceland following earthquake activity in the area ⤵️

