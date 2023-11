Un vehicul a explodat pe Podul Rainbow, în apropiere de Cascada Niagara. FBI anunţă o anchetă. VIDEO

Biroul FBI din Buffalo anunţă într-un comunicat că anchetează cu privire la explozia de pe Podul Rainbow, peste Niagara, care asigură o legătură între cele două ţări.

Două persoane au murit în explozie, porivit postului american CBS, relatează BBC News.

Imagini şi înregistrări video de presă postate pe reţele de socializare surprind o cabină a grănicerilor în flăcări.

Alte informaţii nu erau disponibile imediat, scrie AP.

Guvernatoarea statului New York Kathy Hochul anunţă că a fost informată cu privire la acest incident şi că ”monitorizează situaţia îndeaproape”.

BREAKING: A massive EXPLOSION has occurred at Rainbow Bridge in Niagara Falls after a vehicle entering the US from Canada with unknown contents and passengers exploded on the bridge.

The FBI Joint Terrorism Task Force is monitoring all points of entry to New York, and ALL FOUR… pic.twitter.com/Cqi22ZEKDz