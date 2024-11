Ce au declarat candidații la prezidențiale la ieșirea de la urne. Mesajele transmise alegătorilor în ziua votului

Unul s-a retras între timp, dar a rămas pe buletinele de vot, deoarece acestea erau deja tipărite.La finalul zilei, vom afla cine merge mai departe în turul al doilea, organizat pe 8 decembrie.

Secțiile de vot se închid la ora 21, dar programul poate fi prelungit, în țară și în străinătate, cel mult până la ora 23.59 dacă mai sunt cetățeni la coadă. Cozi s-au format în mai multe secții din București și din țară. Cei care n-au apucat să ajungă la urne se grăbesc să voteze. La miezul nopții, sistemul electronic se închide și nu se va mai putea vota în nicio secție.

La ora 8, candidatul PNL la prezidențiale, Nicolae Ciucă, a venit la secția de votare din comuna Balotești, alături de soția lui.

Nicolae Ciucă: „Am votat util pentru acel candidat care, într-adevăr, poate să reprezinte toate aceste valori ale democrației românești. Sper ca astăzi să vină la vot cât mai mulți români pentru că este vorba de viitorul nostru, de viitorul copiilor noștri”.

O oră mai târziu, candidatul PSD, Marcel Ciolacu, și-a făcut loc prin mulțimea care îl aștepta la secție. A votat în București, pe liste suplimentare, pentru că are domiciliul în Buzău.

Marcel Ciolacu: „Am votat pentru o Românie puternică economic, o Românie cu o voce puternică în lume. Am votat pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent”.

Kelemen Hunor, candidatul la președinție din partea UDMR, a votat în comuna Cârța din județul Harghita, locul lui natal și unde votează aproape de fiecare dată.

Kelemen Hunor: „Astăzi am avut o misiune extrem de ușoară pentru că am votat în armonie totală cu convingerile mele politice și morale și am votat vocea rațiunii”.

Elena Lasconi a votat la o secție din Sectorul 3 al Capitalei. A venit cu soțul și le-a adus cafea, ceai cald și prăjituri celor aflați la datorie.

Elena Lasconi: „Am votat cu încrederea că azi nimeni n-o să-și facă bagajul să plece în altă țară, într-o țară unde să funcționeze instituțiile statului, într-o țară unde să ai parte de o școală bună pentru copilul tău, într-un spital unde să fii tratat”.

Independentul Mircea Geoană a ajuns la secția de la Colegiul Ion Luca Caragiale, după ora 10 și jumătate. A venit împreună cu soția lui, Mihaela, și cei doi copii. În fața urnei, a lăsat un om în vârstă să introducă buletinul înaintea lui.

Mircea Geoană: „Noi am mai trecut prin acest exercițiu. Suntem încrezători și sunt convins că românii și româncele vor alege cel mai bun președinte pentru vremuri complicate”.

Candidatul AUR George Simion a votat încă de vineri la Consulatul României de la Roma. A fost însă prezent și astăzi la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, unde a votat soția lui. Pentru că nu are domiciliu în București, ea nu a votat la referendum, iar la prezidențiale a votat pe lista suplimentară.

Secțiile de votare se închid la ora 21.00. Programul se poate prelungi dacă la acea oră sunt votanți la coadă.

