Iranul riscă excluderea de la Cupa Mondială, după ce nu a permis accesul femeilor pe stadion la ultimul meci

Naționala Iranului s-a calificat la Cupa Monndială după ce a învins, marți, Libanul, cu 2-0. Partida s-a disputat, în oraşul religios Mashhad, din nordul ţării.

Peste 2.000 de bilete au fost puse la dispoziția femeilor pentru meci, dar la ora meciului accesul iraniencelor pe stadion a fost interzis.

"Auzim veşti îngrijorătoare de la FIFA şi AFC (Confederaţia Asiatică de Fotbal)", a scris, Mehrdad Seradschi, un membru al Federaţiei iraniene.

Iran's authorities not only didn't let women enter to stadium to watch #WCQ match between Iran & Lebanon,

Pepper sprayed them too.

What else should happens to stop this barbaric behavior? @FIFAcom pic.twitter.com/MiiCvu7KBi