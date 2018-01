Un tren de marfă a deraiat în Ciudad de Mexico. Cinci persoane au murit

Trenul, care transporta cereale, a deraiat în Ecatepec, cu puţin înainte de ora locală 06.00.

Unul dintre vagoane a lovit o casă, iar cinci persoane au murit, a anunţat Ministerul Comunicaţiilor şi Transporturilor, potrivit news.ro.

Autorităţile locale nu exclud ca după înlăturarea dărâmăturilor să fie găsite şi alte victime ale accidentului.

Mexico: At least five dead in train crash at the country's capital https://t.co/z10kAlzw1s via @azaniapost