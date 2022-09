Un tânăr care nu voia să meargă pe front s-a autoincendiat în Rusia. O publicație independentă a difuzat imaginile

Gestul bărbatului a venit la o săptămână după ce președintele Rusiei Vladimir Putin a decretat o mobilizare a 300.000 de oameni pentru a întări forțele armate trimise în Ucraina.

Tânărul, care a fost mobilizat, s-a dus în parcarea autogării din oraş, s-a stropit cu un lichid inflamabil şi şi-a dat foc.

Atenție, imaginile au puternic impact emoțional!

A man tries to commit self-immolation in Ryazan to avoid mobilization. He is reported to have been eventually saved and taken to a mental health facility after the incident pic.twitter.com/VmuWdld12a