Un tânăr de 22 de ani, împușcat mortal în Times Square. Poliția caută atacatorii

Știre în curs de actualizare

Atacul a avut loc în jurul orei 17:30. în jurul West 44th Street și Eighth Avenue, din zona Times Square, a anunțat poliția. Ofițerii care au ajuns la fața locului l-au găsit pe tânărul de 22 de ani care prezenta o rană prin împușcare și a fost dus de urgență la spital, unde a și murit.

Man shot and killed in Times Square in drug-related shooting: sources https://t.co/GY8V9cxaZG pic.twitter.com/aJp6eiJZqO