Un soldat al Gărzii Naţionale a Ucrainei şi-a împuşcat mortal cinci camarazi, la o fabrică de rachete, apoi a fugit

"Un membru al Gărzii Naţionale a Ucrainei a tras cu o puşcă de asalt Kalaşnikov în gărzile fabricii, apoi a fugit cu arma din dotare. Drept urmare, cinci persoane au fost ucise şi alte cinci rănite", a precizat ministerul într-un comunicat, citat de France Presse şi Reuters.

Incidentul a avut loc joi dimineaţă devreme în oraşul Dnipro la fabrica de rachete Pivdenmaş, potrivit comunicatului.

Poliţia îl caută pe soldatul fugar.

The soldier shot his colleagues from the AK-47. On January 27, in Dnipro (#Ukraine), a soldier took a machine gun and about 7,000 rounds of ammunition. The 20-year-old guy opened fire right in the barracks, after which he fled. 5 people died pic.twitter.com/mGCeWo9zWR