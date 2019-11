Un șofer a ajuns sub mașină și a fost târât aproape 200 de metri. A încercat să oprească un hoț

Șoferul unei firme de livrări din Marea Britanie care a încercat să oprească un hoț să îi fure mașina, a fost târât aproape 200 de metri pe asfalt după ce hoțul a dat peste el.

Bărbatul livra un pachet într-un cartier din Londra și a lăsat duba cu cheile în contact. Un hoț a speculat momentul și a încercat să plece cu vehiculul, însă șoferul l-a văzut la timp și a încercat să îl oprească, potrivit The Sun.

Acesta s-a prins de oglinda retrovizoare, însă a fost tras sub vehicul și târât aproape 200 de metri.

Shocking photos show bloodstains stretched along the road and the man's legs sticking out from under the van.

"Săracul băiat, a făcut tot ce a putut pentru a-l opri hoțul să ăi fure mașina. Și-a riscat viața. A lăsat o dâră de sânge pe unde a fost târât", a declarat un martor.

Șoferul dubei a fost dus la spital și este în afara oricărui pericol.

Incidentul a avut loc pe 9 noiembrie, într-o zonă de lux din Londra, unde prețul unei case paote ajunge și la 8 milioane de lire.

Potrivit polițiștilor, hoțul a reușit să fugă și nu a fost încă găsit.