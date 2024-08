Un restaurant parizian de lux i-a cerut scuze Serenei Williams care n-a avut loc să cineze cu familia: „era complet rezervat”

Jucătoarea de tenis a scris pe reţelele sociale, că ea şi familia ei nu au fost primiţi luni la restaurantul de pe teresa clădirii, relatează Reuters, preluat de news.ro.

„Yikes @peninsulaparis Mi s-a mai refuzat accesul pe acoperiş (propunându-mi în schimb) să mănânc în restaurante goale sau în locuri mai frumoase, dar n-am păţit asta niciodată cu copiii. Întotdeauna o premieră", a relatat Serena Williams pe X.

Serena Williams, de patru ori medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, a fost unul dintre purtătorii torţei flăcării olimpice în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor de la Paris, alături de Nadia Comăneci, Rafael Nadal sau Carl Lewis.

Ea se numără, de asemenea, printre celebrităţile care au venit să o vadă pe vedeta gimnasticii americane Simone Biles concurând la Jocuri.

Mesajul ei a avut peste 4 milioane de vizualizări.

Dear Mrs. Williams,

Please accept our deepest apologies for the disappointment you encountered tonight.

Unfortunately, our rooftop bar was indeed fully booked and the only unoccupied tables you saw belonged to our gourmet restaurant, L’Oiseau Blanc, which was fully reserved.