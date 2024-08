Serena Williams, dezamăgită că i s-a refuzat accesul la un restaurant luxos din Paris. „Poți cumpăra tot localul”

Într-o postare distribuită pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, campioana olimpică a susținut că ea și familia ei nu au fost lăsate să intre în restaurantul de pe acoperișul The Peninsula, L'Oiseau Blanc, potrivit The Independent.

În postare, ea a menționat că aceasta a fost prima dată când i s-a refuzat accesul într-un loc public alături de familie.

„Da, @peninsulaparis. Mi s-a refuzat accesul pe terasă cu copiii mei, pentru a mânca într-un restaurant gol, cu ​​locuri frumoase. Întotdeauna o premieră”, a scris vedeta.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places ???? but never with my kids. Always a first. ????#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn