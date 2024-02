Un regizor israelian, ameninţat cu moartea după ce oficiali au calificat Festivalul de Film de la Berlin drept „antisemit”

Amenințările cu moartea, dar și intimidarea fizică a membrilor familiei, l-a determinat să îşi amâne planurile de a se întoarce în Israel, scrie The Guardian.

Our film “No Other Land” on occupied Masafer Yatta’s brutal expulsion won best documentary in Berlinale. Israel’s channel 11 aired this 30 second segment from my speech, insanely called it “anti semitic” - and I’ve been receiving death threats since. I stand behind every word. pic.twitter.com/2burPfZeKO