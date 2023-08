Un profesor, ucis într-un atac armat într-un campus al Universităţii North Carolina. Mai mulți elevi au sărit din clădire

Poliţia a fost informată cu privire la focuri de armă în apropierea laboratoarelor campsului, luni seara, la Chapel Hill, în North Carolina, scrie news.ro.

În timpul intervenţiei, unii elevi s-au baricadat, iar alţii au sărit dintr-o clădire pentru a scăpa de atacator.

Please watch this video of STUDENTS HAVING TO JUMP OUT OF WINDOWS at UNC Chapel Hill for safety & ask yourself if this should be normal. This is why we are outraged, pissed off, & ready to vote out anyone who doesn’t take action. This is sickening. pic.twitter.com/d5NXdKhxOw