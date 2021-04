Un profesor pedofil, care a abuzat cinci elevi, a murit înecat cu micul dejun

Un profesor de matematică, care a abuzat sexual cinci elevi, a murit într-o închisoare din Marea Britanie, înecat cu micul dejun, informează The Sun.

John McKno avea 74 de ani și seafla în spatele gratiilor din 2016. El i-a abuzat pe cei cinci elevi din internatele şcolare Suffolk, Devon și Worcestershire între anii 1970 și 1980. Patru dintre minori aveau sub 16 ani, iar unul dintre ei avea chiar sub 14 ani.

Băieții vizați de prădător au declarat în fața magistraților britanici că obişnuiau să doarmă cu teamă, ţinând „un ochi deschis” întreaga noapte. Fostul profesor a lucrat la trei școli din Devon, Tenbury Wells și Ipswich. Toate s-au închis de atunci.

Recent, un legist a dezvăluit faptul că profesorul pedofil a murit în închisoarea din Norwich, pe 29 septembrie anul trecut, după o criză de sufocare care a dus la insuficienţă cardiacă. Incidentul a a vut loc în timp ce John McKno servea micului dejun.

Bărbatul, care avea mai multe probleme de sănătate, a fost închis pentru 14 ani, după ce şi-a recunoscut faptele: indecenţă gravă faţă de un minor, agresiune şi abuz sexual asupra minorilor. În timpul procesului acesta a pledat vinovat pentru nouă capete de acuzare.

Una dintre victime, în vârstă de 52 de ani la momentul procesului, a făcut declaraţii cutremurătoare despre abuzurile la care a luat parte.

„La început, McKno se comporta ca un profesor foarte drăguț, un profesor corect și m-am descurcat bine la matematică. Nu pot intra în prea multe detalii, dar am fost abuzat, ceea ce mi-a stricat copilăria și încrederea în profesori, deși s-a întâmplat o singură dată. M-am speriat, am ţinut totul pentru mine, am închis gura. Nu mi-a afectat relațiile de adult în anii ce-au urmat, pentru că este ceva ce am îngropat mereu, dar da, mi-a rămas în cap și nu voi putea uita niciodată. Nu știu despre celelalte patru victime, dar pledoaria sa de vinovăție ar trebui să fie însoţită de închisoarea pe viaţă. Sper să primească o condamnarea pe viață și să putrezească acolo. Nu este furie, este doar ușurare mai mult decât orice. Știu că pot închide cutia și pot să dorm mai bine noaptea. Nu l-am mai văzut de 35 de ani, dar sper să-l văd la citirea sentinţei, zâmbind”, a spus victima.