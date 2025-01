Imagini surprinse din satelit arată efectul devastator al incendiilor din jurul Los Angeles. Haos în zonele rezidențiale

150 de mii de oameni au fost evacuați în grabă! Este un haos și la Hollywood: străzile sunt blocate și oamenii cară tot ce pot, în timp ce zona e învăluită de fum dens. Ard dealurile emblematice pentru capitala filmului american, iar resursele de apă sunt limitate.

De mai bine de 24 de ore, peste 7 mii de pompieri încearcă să oprească acest coșmar. Traiectoria rapidă și imprevizibilă a flăcărilor, alimentată de vântul puternic pe fondul secetei, continuă să provoace groază. Incendiul a produs pagube cât vezi cu ochii.



Joy Benedict, corespondent CBS: ”Sunt foarte multe distrugeri și multe lucruri încă ard. Vreau să vă arăt unde se află Glen Rose Avenue. Puteți vedea ce e acolo în spate, cred că este Glenn Avenue. Acolo arde ceva masiv”.

incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles incendii los angeles

”Acesta este cel mai bun cartier. Toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Ne ajutăm între noi. Înainte să plece, vecinul nostru Brat stingea incendii pe proprietatea noastră. Poate că asta ne-a salvat casa. Cam așa eram noi aici în cartier, dar acum o mare parte din acest cartier a fost distrus”.

Focul a înghițit case și mașini, iar fumul sufocant a creat scene apocaliptice.

Tinerii aflați într-o locuință au filmat flăcările violente care erau la doar câțiva pași de ei. Cei doi au scăpat la limită.



Femeie: ”S-a tot extins pe parcursul nopții. Inițial, totul părea ok, dar când m-am întors în această dimineață, vântul a împins focul aici”.

Cel puțin 7 incendii separate au cuprins împrejurimile orașului Los Angeles. Un focar este chiar pe dealurile de la Hollywood. Flăcările sunt la mai puțin de 2 kilometri de faimosul bulevard Hollywood Walk of Fame.

Actorul Adam Brody și soția lui, care au participat zilele trecute la Globurile de Aur, se numără printre starurile a căror locuință a fost distrusă de flăcări. La fel și Anthony Hopkins sau Paris Hilton.

Actorul premiat cu Oscar James Woods a filmat flăcările la doar câţiva metri de casa sa.



James Woods, actor: „Ne pregătim să evacuăm zona. Sunt multe avioane care survolează zona și aruncă cu apă, dar.. la naiba!"

James Woods, actor: ”Azi-noapte, la ora 23:49 am primit alerte pe telefon de la toate detectoarele de fum instalate în casă pe care am renovat-o de trei ani și în care abia ne-am mutat de trei luni. Toate detectoarele de fum au început să sune și nu prea era un semn bun. Azi înoți în piscină și mâine nu mai ai nimic. Îmi pare rău. Am crezut că voi fi mai puternic".

Focul a ajuns inclusiv la casele luxoase de pe coasta Pacificului. Numeroase clădiri ard ca niște torțe.



David Blevins, corespondent SKY News: ”E foarte dificil să găsești cuvintele potrivite pentru a descrie disperarea de aici. Dar nu am nevoie de cuvinte pentru că imaginile vorbesc de la sine".

Până acum, a fost pârjolită o suprafață de cel puțin 10 mii hectare. Imagini surprinse din satelit arată efectul devastator. Mii de oameni sunt nevoiți să fugă din calea nenorocirii, cu doar câteva lucruri la ei.

Elicopterele continuă să arunce apă asupra caselor în flăcări, dar fără prea mare efect.

Resursele sunt tot mai limitate. Pe fondul unei penurii de apă, în lupta cu flăcările, pompierii au ajuns să folosească apa din piscine și din iazuri. În plus, autoritățile le-au recomandat insistent locuitorilor să bea doar apă fiartă sau îmbuteliată.

Președintele american Joe Biden şi-a anulat vizita programată zilele acestea în Italia și a dedicat fonduri federale persoanelor afectate de incendiile din California.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: