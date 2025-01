Protest uriaș în Austria. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă: „Nu vrem un cancelar de extremă dreapta”. VIDEO

„Mi-e teamă pentru ţara noastră, mi-e teamă pentru Europa şi chiar pentru întreaga lume, pentru că autocraţi nebuni ajung la putere şi oamenii îi votează fără să-şi dea seama că îşi sapă propriul mormânt”, a declarat Elisabeth Helminger, în vârstă de 59 de ani, într-o piaţă aglomerată din inima capitalei austriece. Aflată în scaun cu rotile, ea a insistat să vină în ciuda dificultăţilor sale de mobilitate.

La începutul săptămânii, calea spre putere a fost brusc liberă pentru Partidul Libertăţii (FPOe), clasat pe primul loc la alegerile legislative de la sfârşitul lunii septembrie, după eşecul discuţiilor iniţiate în octombrie de celelalte formaţiuni politice pentru a-l bloca.

În aceste condiţii, preşedintele ţării, provenind din rândul Verzilor, Alexander Van der Bellen, l-a mandatat pe Herbert Kickl să formeze o majoritate, iar acesta i-a invitat la discuţii pe conservatorii. Negocierile au început oficial joi.

