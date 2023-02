Un politician leton a înjurat delegația Rusiei, la Adunarea OSCE de la Viena: „Duceți-vă la naiba!” | VIDEO

Rihards Kols, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe din cadrul parlamentului leton, a avut o prestaţie memorabilă la reuniune, protestând într-un mod inedit.

Cea de-a 22-a Reuniune de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE a avut loc joi la Centrul de Congrese Hofburg din Viena. Chiar înainte de reuniune, OSCE - şi Austria, ca ţară-gazdă a organizaţiei - a fost intens criticată pentru că a permis prezenţa unei delegaţii ruse, din care au făcut parte inclusiv persoane sancţionate.

Iar dacă delegaţiile Ucrainei şi Lituaniei la OSCE au ales să boicoteze reuniunea, pentru a nu sta alături de ruşi, un parlamentar din Letonia, şeful comisiei de politică externă a parlamentului din ţara sa, a ales o altă formă de protest. El a avut o alocuţiune virulentă, adresându-se în final direct ruşilor cu celebrele cuvinte pe care ucrainenii care apărau Insula Şerpilor le-au spus unei nave ruse, la începutul invaziei.

„Există un elefant în această încăpere, care poartă numele de delegaţia Federaţiei Ruse. Dacă aş fi un martor şi cineva m-ar întreba: Cine este criminal de război?, ei bine, eu aş arăta spre băncile din spate din această sală. Este pur şi simplu o ruşine. Este o ruşine că această delegaţie se află aici, în special delegaţia care este formată din persoane sancţionate care au votat pentru anexarea teritoriilor unei ţări independente... Acestea sunt principiile pe care această instituţie a fost însărcinată să le protejeze şi să le păzească! Iar noi stăm ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat!” - a spus Rihards Kols în limba engleză, în timp ce în spatele său era desfăşurat un drapel ucrainean.

A încheiat însă în rusă, cu un citat celebru, care poate nu este considerat chiar diplomatic, dar care a considerat că este perfect potrivit pentru această ocazie: „Nava de război rusă, du-te la naiba!”.

Iată momentul:

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN