Un nou incendiu devastator într-un spital Covid din Irak: Cel puţin 52 de morţi. VIDEO

Bilanţul provizoriu s-a stabilit la 52 de morţi şi 22 de răniţi, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al autorităţilor sanitare locale, Haydar al-Zamili, adăugând că unitatea COVID-19 din spitalul Al-Hussein devastată de flăcări avea 70 de paturi.

Premierul irakian, Mustafa al-Kazimi, a convocat de urgenţă în cursul nopţii miniştri şi responsabili de securitate pentru "a examina cauzele şi consecinţele incendiului", a indicat cabinetul său.

Directorul spitalului şi şeful apărării civile din provincia Dhi Qar, de care depinde oraşul Nassiriya, au fost interogaţi de poliţie, au transmis autorotățile pe Twitter.

În plus, în provincia Dhi Qar a fost declarată starea de urgenţă.

"Victimele au murit arse şi căutările continuă" pentru a găsi supravieţuitori, a spus Haydar al-Zamili. Înregistrări video postate pe reţelele de socializare au arătat scene de haos şi valuri uriaşe de fum negru care ieşeau din clădire.

Potrivit unei surse din cadrul departamentului sanitar al provinciei, incendiul a fost cauzat de explozia unor tuburi de oxigen. Acest scenariu este o repetare identică a tragediei care a avut loc în aprilie într-un spital din Bagdad, soldată cu peste 80 de morţi.

În Nassiryia, sute de oameni s-au adunat la locul tragediei pentru a ajuta pompierii şi echipele de salvare, a transmis un corespondent al agenţiei France Presse.

O sursa din cadrul serviciilor medicale a informat că 20 de pacienţi au putut fi evacuaţi din clădirea în flăcări.

Fire in on of covid isolation centers in #Nassiriya killed more than 20 patients. Fire is still ongoing and casualties is subject to increase. It's the second after Baghdad hospital fire on April which killed more than 80 patients. pic.twitter.com/1LFj6YVnJz