52 de morți, după explozia unei fabrici în Bangladesh. Oamenii au sărit pe geam ca să se salveze

Un pompier a declarat pentru BBC că este foarte posibil ca numărul morților să crească, pentru că mulți muncitori sunt în continuare dispăruți, în clădirea de șase etaje fiind sute de oameni în momentul incidentului.

Unii dintre muncitori au fost răniți, după ce au sărit pe geam pentru a scăpa de flăcări.

Explozia, urmată de incendiu, s-a produs în noaptea de joi spre vineri, la fabrica de alimente și băuturi Hashem din Rupganj, un oraș industrial de lângă capitala Dhaka.

Substanțele chimice și materialele plastic din interiorul fabricii au făcut ca incendiul să ia amploare.

Autorirităle locale au declarat că mulți dintre cei aflați în interior nu au putut să iasă pentru că una dintre ușile care duceau la scări era închisă cu lacătul.

