Un nou atac cu drone în Crimeea. Incendiu puternic la un rezervor de stocare a combustibilului | VIDEO

"Un rezervor de combustibil este în flăcări în apropierea străzii Fraţii Manganari din zona golfului Kozacha. Potrivit informaţiilor preliminare, incendiul a fost provocat de atac cu dronă", a scris Mikhail Razvozhaev pe Telegram, conform Kyiv Independent.

Razvozhaev a mai spus că focul s-a extins pe o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi şi că detaliile privind victimele şi pagubele sunt încă în curs de stabilire, potrivit News.ro.

An early morning Ukrainian drone attack has left an oil tank farm burning in the Russian-held port of Sevastopol. pic.twitter.com/mHT3jloSlw