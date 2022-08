Un neurolog, care își droga și abuza sexual pacienții, s-a sinucis în închisoare. Cum își manipula victimele

Ricardo Cruciani, în vârstă de 67 de ani, care a fost condamnat luna trecută pentru patru capete de acuzare de abuz sexual, după ce șase dintre foștii săi pacienți au mărturisit împotriva lui, a fost găsit spânzurat în zona dușurilor din Centrul Eric M. Taylor, potrivit Daily Mail.

Cruciani ar fi stat pe un scaun și a folosit o bucată de pânză pentru a se spânzura, au declarat surse pentru The New York Daily News.

Medicul, care a fost condamnat pe 21 iulie, trebuia să se prezinte în instanță pe 14 septembrie și risca o pedeapsă pe viață.

Cruciani le-a dat doze mari de analgezice victimelor pentru a le viola și molesta. De asemenea, le-a forțat să-l privească masturbându-se.

Una dintre victimele sale, o femeie cu dizabilități, a mărturisit că Cruciani le-a spus că se va sinucide dacă cineva va face declarații.

Autoritățile au spus că Cruciani a profitat de victime la mai multe unități medicale din diferite state.

Acuzațiile sale datează din 2013, când se afla la Beth Israel, lângă Union Square, un spital cunoscut acum sub numele de Mt. Sinai-Union Square.

Pe tot parcursul cazului său, fosta lui soție pe nume Nora, un medic pediatru i-a fost alături.

El a profitat de pacienții săi și i-a manipulat folosindu-și experiența în psihiatrie pentru a se apropia de pacienți, punându-le întrebări intime despre copilăria și viața lor personală.

„Ricardo Cruciani a abuzat de puterea sa de profesionist medical și a profitat cu bună știință de durerea pacienților săi”, a spus procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg.

Cazul său din Districtul de Sud din New York va fi în curând respins. Când inculpații federali mor, procurorii trebuie să depună acte la instanță pentru a spune că nu mai contestă cazul.

After years of sexual abuse allegations, how did this doctor keep working? via @nytimes#RicardoCruciani #HealthCare #Lawsuit #SexualAbuse #DoctorAbuse #Doctors https://t.co/cvxBEkAbfz pic.twitter.com/jR86SoEXEF