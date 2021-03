Un miliardar japonez caută opt persoane care să zboare cu el pe Lună, gratuit

„Vreau ca oameni din toate mediile să se alăture”, a spus el într-un videoclip postat pe Twitter, unde a distribuit și un link către detaliile înscrierii, conform BBC.

Miliardarul a spus că va plăti pentru întreaga călătorie, astfel că cei care vin la bord vor zbura gratuit. Misiunea, numită dearMoon, este programată pentru anul 2023.

Solicitanții trebuie să îndeplinească două criterii: ar trebui să promoveze „orice activitate” desfășurată pentru „a ajuta într-un fel societatea” și sunt „dispuși să sprijine alți membri ai echipajului care împărtășesc aspirații similare”, a spus el.

