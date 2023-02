Un mercenar Wagner, executat cu un baros după ce a încercat să fugă de război | VIDEO

O a doua înregistrare video apărută luni pe reţelele sociale arată execuţia cu barosul a unui rus care a fugit din grupul de mercenari Wagner în timp ce lupta în Ucraina, după ce în noiembrie a circulat un alt videoclip care arăta eliminarea prin aceeaşi metodă a unui dezertor din compania militară a lui Evgheni Prigojin.

Într-un videoclip, a cărui autenticitate nu poate fi verificată, publicat de Grey Zone, canalul de Telegram al grupării Wagner, un bărbat se identifică drept Dmitri Iakuşcenko, în vârstă de 44 de ani, spune că s-a născut în Crimeea şi că era în închisoare când a decis să se alăture Wagner, relatează Reuters, citată de News.ro.

"Plănuiam să găsesc o portiţă de scăpare doar pentru a fugi, cum se spune", afirmă el, adăugând că nu era "războiul lui" şi că plănuia să dezerteze.

Grey Zone precizează însă că Iakuşcenko a fost capturat ulterior în oraşul ucrainean Dnipro. "După care, la fel ca şi colegul său Evgheni Nujin, s-a îmbolnăvit de aceeaşi boală, care te face să leşini în oraşele ucrainene şi apoi să te trezeşti în subsol, la ultima ta şedinţă de judecată", afirmă Grey Zone, referindu-se la execuţia cu barosul a altui mercenar rus, prezentată în noiembrie.

În imaginile intitulate "Video de la tribunalul pentru trădare", Iakuşcenko este prezentat cu capul lipit cu bandă adezivă de mai multe cărămizi sprijinite de un zid de beton, în timp ce o persoană neidentificată îmbrăcată în haine de camuflaj stă în spatele său şi ţine un baros.

Cu faţa la cameră, în poziţie aşezată, Iakuşcenko pare să-şi spună numele şi anul naşterii. "Mă aflam pe străzile oraşului Dnipro, unde am fost lovit în cap şi mi-am pierdut cunoştinţa, m-am trezit în această cameră şi mi s-a spus că voi fi judecat", a declarat el.

După aceasta, persoana din spatele său ridică barosul şi pare că îl loveşte în cap. În acest moment, înregistrarea video este neclară. Se aude un zgomot puternic, iar Iakuşcenko se prăbuşeşte pe podea. Bărbatul loveşte din nou cu barosul.

În continuare, pe video apare o explicaţie care spune: "Şedinţa de judecată este declarată închisă".

+18⚡⚡⚡PMC #Wagner executed their fighter who, when he was in the war, realized that he did not want to fight.1/2⬇️#Ukraine️ #UkraineWillWin #UkraineWar #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/aYXCp0B0fZ