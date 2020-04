Un medic român din Verona explică ce trebuie să facă România ca să nu ajungă ca Italia

Un medic român din Verona explică ce trebuie să facă România ca să nu ajungă în situația Italiei și atrage atenția că sistemul medical de la noi nu va face față în cazul în care situația se va înrăutăți dramatic.

Izolați-vă, păstrați distanța de 2 metri față de ceilalți, folosiți chiar și un fular sau o eșarfă dacă nu aveţi mască, atunci când sunteți în afara casei. Orice bolnav care ajunge în stare gravă într-un spital înseamnă o presiune uriașă, pentru că o armată de oameni trebuie să se ocupe de el.

Acesta este mesajul unui medic român de terapie intensivă din Verona, Italia, care s-a izolat de familie de aproape o lună, de când la spital tratează pacienții care au coronavirus.

Subliniază clar că România nu trebuie să ajungă în situaţia Italiei, nici a Spaniei, pentru că sistemul de la noi nu va face faţă, cât timp cele din Vest, mult mai avansate, au mari probleme.

Florin Puflea lucrează la secţia de ATI a spitalului din Verona. Spune că România trebuie să înveţe din experienţă şi greşelile Italiei. În primul rând trebuie educată populaţia ce înseamnă distanţarea socială.

Florin Puflea: „Cele două componente pentru infectare sunt timpul - cât timp stai în contact şi distanţa pe care o păstrezi de persoana respectivă. Dacă dumneavoastră ieşiţi, puteţi să folosiţi şi un fular, pentru că nu aveţi contact direct cu persoane pozitive."

Interesant este şi că în Italia datele arată că aproape trei sferturi dintre cei infectaţi erau asimptomatici şi cu forme foarte uşoare. Oameni tineri, care circulau şi intrau în contact cu multe persoane.

Florin Puflea: „Au fost făcute studii epidemiologice şi cercetări cu tampoane, făcute în anumite localități şi au văzut că 70% din populaţie a fost fără simptome. Dacă o persoană pozitivă nu are simptome, se duce la muncă etc. De aia este importantă izolarea."

În spitale, autorităţile trebuie să creeze circuite pentru folosirea materialelor de protecţie din secţii, care niciunde în lume nu vor fi suficiente pentru toate cadrele medicale din spital.

Reporter: Din punct de vedere al echipamentului, toţi doctorii au măşti?

Florin Puflea: Nu toată lumea foloseşte dispozitive de protecţie. Folosim protocolul în funcţie de zona roşie, galbenă, verde. Desigur, la UPU, acolo măsurile sunt aproape că la ATI, pentru că acolo este poarta de intrare a pacienţilor care vin la noi. În celalalte secţii se folosesc măştile chirurgicale. În momentul în care intunbăm este o atenţie maximă, se face managementul resurselor. Şi aici se număra măştile şi aici a fost criza. La noi în spital s-a făcut un management al materialelor de protecţie, s-au stabilit zone. De exemplu, la ATI eşti în zona roşie, cu echipament de protecţie. După, eşti în zona galbenă, unde poţi să foloseşti o protecţie mai lejeră. În celalalte zone se folosesc măştile chirurgicale.

Reporter: Acum o lună şi jumătate, dacă mergeam la dumneavoastră la spital, cum erai primit de către personal?

Florin Puflea: Atunci în spitalul în care eram eu nu era zonă roşie, dar ulterior s-au adoptat aceste măsuri. Noi în momentul de faţă am trecut de la o activitate de 16 săli de operaţie, la 4. Asigurăm doar urgenţele.

Doctorul român ne mai spune că există circuite separate pentru primirea pacienţilor, care sunt triaţi până să ajungă la departamentul de urgențe, iar această măsură a fost luată, din nefericire, după un timp, nu de la început.

Florin Puflea: „Considerăm orice pacient care intră în spital ca fiind pozitiv. I se impune folosirea unei măşti, în aşa fel încât atunci când tuşeşte să nu răspândească virusul. S-au făcut trasee specifice pentru persoane pozitive sau suspecte de a fi pozitive în aşa fel încât să nu se intersecteze de ceilalţi. În momentul de faţă se vorbeşte despre începerea resterilizarii măştilor, pentru că nu se găsesc. Trebuie folosit acest management al dispozitivelor. Adică persoanele care intră în contact cu un pacient pozitiv şi trebuie să facă manevre, gen intubare, sau manevre care îl expun foarte mult trebuie să folosească acele dispozitive. În alte secţii dacă pacientul nu are simptome, pacientul trebuie să poarte mască şi se pot folosi măsuri de protecţie inferioare.”

Recunoaşte şi că în spitalele din Italia, la început, medicii au avut impresia că le lipsesc echipamentele şi nu pot fi protejaţi.

Florin Puflea: „Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Italia, cu un pic de întârziere, pentru că la început pe toate canalele media s-a discutat despre o gripă mai puternică, deci total fals. Nu au fost adoptate măsurile de protecţie la început pentru că nu a fost o organizare perfectă. De aceea este important că România să beneficieze de informaţiile pe care noi le putem transmite. Problema cu această infecţie este că sunt în jur de 10% din pacienţii pozitivi, fac pneumonie foarte importantă care are nevoie de ATI, ceea ce face ca spitalele să fie foarte pline şi să nu putem garanta la toată lumea asistență medicală. Vorbim de sute de oameni. Tratamentul la ATI nu este unul simplu, de aceea noi trebuie să facem tot cea ce putem să prevenim. România poate să prevină."

Medicul face o comparaţie între o secţie de terapie intensivă de la noi şi una din Italia, net superioară şi cu personal mai mult.

Florin Puflea: Avem nevoie de ventilatoare, da, dar avem nevoie şi de o asistență medicală complexă, 24 din 24, care pune o presiune fizică şi morală pe personalul medical.

Reporter: Ce înseamnă o echipă?

Florin Puflea: Pacienţii ajung la noi conştienţi. Sunt pacienţi care te uimesc. Te privesc în ochi şi le citeşti disperarea pe faţă. Sunt pacienţi pe care trebuie să îi intubezi, pacienţi care respira greu, care îşi iau la revedere prin telefon de la familie. O situaţie dificilă din punct de vedere moral şi profesional pentru noi. Ca să poţi să îl ajuţi, pe lângă faptul că trebuie să folosim o ventilaţie protectivă, trebuie să fie cu faţa în jos în pat pentru a putea deschie zonele plămânului, care sunt afectate de infecţie. Asta se face la 24 de ore. Vorbim de pacienţi care stau intubaţi 10-15 zile, fiecare reacţionează în mod diferit.

Doctorul Florin Puflea spulberă şi mitul pacienţilor bătrâni, care ajung în stare gravă.

Florin Puflea: „Este total fals, vă spun din experienţă personală, din spitalul în care lucrez. Şi în Elveţia, Spania, Franţa. La început au fost afectaţi cei care au fost mai fragili, dar am avut pecienți intubaţi de 40, 30 de ani. Oricine este predispus la infecţie. Am avut pacienţi de 19 ani. La Verona, zilele trecute, am avut persoane născute în 92. Este vorba de un tânăr voluntar de 19 ani, care conducea ambulanța. A fost la un spital de lângă noi. A intrat în prima linie la început şi la un moment dat a trecut de la factorul la care ajuta la a fi pacient. A fost intubat, acum este mai bine.”

Are un mesaj pentru colegii medici din ţara noastră.

Florin Puflea: „Toţi dintre noi nu dorim să ducem acasă. La mine în spital, mulţi am ales să nu ne mai întoarcem acasă. Am mers în diferite locaţii, apartamente, pentru a nu duce şi a nu pune în pericol copiii şi familia. Suntem plecaţi de trei săptămâni, o lună, mergem la serviciu, ne întoarcem. În momentul de faţă trebuie să dăm cât mai mult din timpul nostru pentru a ajuta populaţia. Dragi Colegi, vă înţeleg. ştiu prin ce treceţi. Şi noi am trecut printr-o lipsă de materiale, dar în momentul în care încercaţi şi vă organizaţi şi cereţi autorităţilor să vă susţină, să vă pună la dispoziţie materiale de protecţie, medicamente şi soluţii pentru a vă face meseria, veţi reuşi!”