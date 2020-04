Un medic român din Suedia explică cum reușesc autoritățile să facă față cu succes pandemiei de coronavirus

Suedia nu a închis școlile, localurile publice și alte afaceri mici, ci a impus distanțarea socială, care oricum este o regulă a țării.

Mortalitatea este mare, peste 4.430 de cazuri și 180 de morți, dar cu toate acestea sistemul nu este sufocat, spune Laura Ghibu, medic român stabilit în Suedia, citată de Digi24.

„Situația din Suedia este încă sub control. Avem și noi mari probleme cu materialele de protecție. Eu am norocul să lucrez într-o clinică privată, deci materialul de protecție mi-l cumpăr singură și am avut ideea să mi-l cumpăr înainte să înceapă criza.

În Suedia situația încă este sub control, deși avem mai mult de 4.000 de cazuri diagnosticate cu Covid, avem doar 146 de morți (la momentul discuției, marți, la prânz - n.r.), marea majoritate în vârstă, cu comorbidități.

Aici, autoritățile nu au decis să închidă țara, totul este deschis, toate magazinele sunt deschise, școlile sunt deschise, dar cei în vârstă și cei care sunt în categoria de risc major de complicații din cauza Covid-19 sunt consiliați să rămână acasă și să nu se deplaseze.

În momentul de față, autoritățile nu consideră necesare măsurile de izolare, dar asta este datorat sistemului suedez, societății suedeze, care este foarte individualistă. Această rețetă nu se poate aplica în alte țări. În Suedia, lumea locuiește destul de segregată, familiile nu se întâlnesc, nu există o socializare între diferite fașe de vârstă, de aceea este foarte ușor să izolezi fașele de vârstă care sunt mai expuse complicațiilor”, a arătat dr. Laura Ghibu pentru Digi24.

În toată capitala Suediei, cluburile de noapte au rămas deschise, însă singura măsură care s-a luat, a fost cea de a limita adunările care depășesc 50 de persoane.

Potrivit BBC, măsurile luate sunt mai mult recomandări, decât restricții: oamenii cu probleme de sănătate să stea în casă, să se spele pe mâini și să evite călătoriile care nu reprezintă o urgență.

„Noi, adulții, trebuie să fim exact asta: adulți. Nu să împrăștiem panică sau zvonuri. Nimeni nu este singur în criza asta, dar fiecare persoană are o mare responsabilitate”, declară un oficial.

Demografia țării este un alt factor important, deoarece mai mult de jumătate din totalul locuințelor din Suedia sunt compuse dintr-o singură persoană, ceea ce reduce semnificativ riscul de a răspândi virusul în familie.

De asemenea, autoritățile au precizat că un alt motiv pentru care nu au impus restricții este sănătatea psihică și fizică a oamenilor.

Conducerea țării speră, în continuare, că situația se va îmbunătăți, fără „măsuri draconice”.