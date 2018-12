Un mafiot periculos vrea să-și schimbe radical viața. Ce mesaj i-ar fi transmis Iisus

Fox News

Lederul unei grupări mafiote din Statele Unite ale Americii, care și-a petrecut mare parte din viață în închisoare, a anunțat că renunță la viața tumultuoasă pe care a dus-o și se dedică întru totul pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu.

Rene Martinez, în vârstă de 44 de ani, a petrecut mare parte din viața lui în închisoare, fiind condamnat pentru mai multe fapte: furt de arme, spargeri de locuințe, trafic de droguri și acte de violență.

Cunoscut sub porecla de ”Level”, acesta și-a găsit de curând o nouă chemare, susținând predici, rugăciuni și botezându-i pe alții în numele lui Iisus, încercând să le salveze viața.

”Am trăit o viață foarte nebună, am făcut lucruri oribile în viața mea, dar numai prin harul lui Dumnezeu și mila Lui sunt viu și liber”, a declarat bărbatul pentru Fox News. ”Am făcut parte dintr-o bandă din anii '80 până în 2012, am văzut mulți oameni care au murit în fața mea și am trecut prin multe”, a continuat Rene.

Bărbatul susține că încă din copilărie a simțit că este dominat de demoni, iar mama lui l-a supus la tot felul de ritualuri.

Ca tânăr adolescent, acesta s-a alăturat unei grupări mafiote cu notorietate, numită ”Sindicatul latin”, care avea peste 300 de membri. La 14 ani a fost la un pas de moarte, iar doi ani mai târziu a fost închis pentru tentativă de omor.

Când în viața lui a apărut primul copil, s-a apucat de lupte și a devnit un luptător profesionist de arte marțiale mixte.

A fost la un pas de moarte de nenumărate ori și spune că în 2013, când înregistra o piesă într-un garaj, l-a auzit pe Iisus vorbindu-i: ”Te-am cruțat atât de mult timp”, ar fi fost mesajul.

”Am văzut întreaga mea viață trecându-mi prin fața ochilor. Când o armă s-a blocat în fața mea, când un glonț mi-a trecut pe la ureche, am fost la un pas de moarte de 5 sau 6 ori și toți prietenii mei care au murit. Dumnezeu m-a eliberat pentru un motiv. M-am pocăit chiar acolo”, a spus Rene.

