Un interlop ucrainean care și-a înscenat moartea a fost prins în Franța după ce a făcut o greșeală

”Regele castelului”, așa cum a fost poreclit acesta, locuia într-un castel vechi de 800 de ani, circula cu un Rolls Royce Phantom, avea o colecţie de tablouri care cuprindea şi trei picturi semnate Salvador Dali, relatează kyivpost.com.

Poliţiştii au mai recuperat bijuterii de peste 4,6 milioane de euro și au refuzat să facă publică identitatea suspectului.

Poliţia franceză a început să ancheteze în ianuarie achiziţia suspectă a unui castel, printr-o firmă din Luxemburg controlată de suspect, contra sumei de 3 milioane de euro.

După ce i-au contactat pe colegii din Ucraina, investigatorii au aflat că în țara sa acesta figura ca fiind decedat.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol's support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

Read more: https://t.co/esIVkLwzDN pic.twitter.com/vC6LHzO3g3