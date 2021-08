Un fotbalist afgan a murit la vârsta de 19 ani, după ce a căzut dintr-un avion american care decola din Kabul

Zaki Anwari avea 19 ani și era component al echipei naționale de tineret a Afganistanului.

Nu au fost dezvăluite alte detalii despre incident.

Într-o declaraţie pe Facebook, Direcţia Generală Afganistană pentru Educaţie Fizică şi Sport i-a adus un omagiu tânărului fotbalist:

„Să se odihnească în cer şi să se roage lui Dumnezeu pentru familia sa, prieteni şi colegi din sport”, a transmis instituția.

Din momentul în care capitala Kabul a fost cucerită de talibani, mii de persoane s-au îndreptat către aeroportul din oraş pentru a fugi din ţară.

Luni, mai multe imagini filmate pe aeroportul din Kabul au fost postate online. Înregistrările video arată sute de persoane alergând pe pistă în timp ce un avion al forţelor aeriene americane se pregăteşte să decoleze.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.

Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk