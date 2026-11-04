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Alarmă aeriană în județul Tulcea. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert, fiind sfătuiți să se adăpostească

Știri Actuale
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Ro alert
ProTV

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, miercuri, un mesaj RO-Alert despre o posibilă incursiune de drone şi au fost sfătuiţi să se adăpostească.

autor
Ines Paris,  Cristian Matei

ISU Tulcea a anunţat că a fost transmis un nou mesaj RO-Alert, potrivit News.ro.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

Mesajul a fost transmis pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

Autorităţile precizează că, deocamdată, nu s-au înregistrat apeluri la 112. 

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Țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei

Ulterior, autoritățile au precizat, potrivit Agerpres, că a fost vorba despre o ţintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Astfel, două aeronave F16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situaţiei.

Potrivit unui comunicat al MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 10:57 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, informează sursa citată.

Alerte repetate de drone în județul Tulcea, în apropierea graniței cu Ucraina

În 2026, județul Tulcea s-a confruntat cu numeroase alerte aeriene generate de atacurile cu drone desfășurate de Rusia în apropierea graniței cu Ucraina.

Mesajele RO-ALERT au vizat în special localitățile din nordul județului, în urma detectării unor ținte aeriene în apropierea frontierei sau a unor pătrunderi în spațiul aerian național.

Printre cele mai recente alerte se numără cea din noaptea de 5 spre 6 octombrie, când sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat două ținte aeriene care erau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România, context în care două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Ulterior, pe 10 octombrie, populația județului Tulcea a primit două mesaje RO-ALERT care avertizau asupra posibilității căderii unor drone, iar pe 14 octombrie au fost emise alte două alerte, în aceeași zi, pe fondul unor noi suspiciuni de incursiune a dronelor în apropierea graniței cu Ucraina.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în întreaga perioadă 2023 - 2025. 

Incendiu de proporții la o hală din Timișoara. Fumul s-a văzut de la peste 20 de kilometri. A fost emis și un mesaj Ro Alert

Sursa: News.ro Agerpres

Etichete: mesaj ro-alert, tulcea, drona,

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