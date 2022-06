Un fost gardian al lagărului de concentrare nazist a primit cinci ani de închisoare. Are 101 ani

Bărbatul, în vârstă de 101 ani, este cel mai bătrân criminal nazist care a fost judecat vreodată într-un tribunal german, dar a negat întotdeauna că ar fi fost gardian Schutzstaffel (SS) sub Hitler, în lagăr.

El a fost găsit vinovat de ajutarea și favorizarea uciderii a 3.518 de persoane, potrivit BBC.

Acesta a fost complice la împușcarea prizonierilor de război sovietici și la uciderea altora cu gaz Zyklon B.

VIDEO: Germany puts 100-year-old on trial for Nazi crimes.

Josef Schuetz, a former member of the Waffen-SS's "Totenkopf" (Death's Head) division, is on trial for "knowingly and willingly" assisting in the murder of 3,518 prisoners in the Sachsenhausen concentration camp pic.twitter.com/p2gN1WYVcb