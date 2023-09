Un elicopter s-a prăbușit în Grecia din cauza furtunii Elias. Secțiile unui spital au fost inundate

Peste 250 de persoane au fost salvate începând de miercuri de către pompieri, susţinuţi de armată, care folosesc bărci pneumatice şi vehicule speciale pentru a ajunge în locuri afectate.

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, un elicopter privat cu două locuri s-a prăbuşit, joi, în largul Insulei Evia, iar căutăriale pasagerilor erau în curs, au anunţat pompierii.

#Greece | Torrential rain battered homes and businesses in the port city of Volos and on the island of Evia, just three weeks after devastating Storm Daniel killed 16 people in the wider region.#GreeceFloods pic.twitter.com/uhfg6BHjFb