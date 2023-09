Indundații devastatoare în Grecia, unde străzile au fost transformate în râuri. Stare de urgență în Volos. VIDEO

Autorităţile au instituit stare de urgenţă în Volos, un oraş cu aproape 140.000 de locuitori, în contextul în care o furtună numită Elias a ajuns pe uscat, transformând străzile în râuri, scrie News.ro.

Furtuna, a doua care loveşte ţara în trei săptămâni, a provocat deja inundaţii pe insula Evia, în apropiere de Atena. Satele din jurul oraşului Volos au fost evacuate.

My goodness. Dangerous situation unfolding in Volos, Greece, one of the cities worst hit by Daniel just a few weeks ago, with numerous reports of flash flooding. An almost stationary severe thunderstorm associated with Storm Elias is currently sitting over the area. pic.twitter.com/vShCc2b55Z