Un elev din Texas a împușcat mortal zece persoane și a rănit alte zece. Voia să se sinucidă

O nouă tragedie îndoliază America. Un elev de 17 ani din Texas a mers la şcoală cu armele tatălui său şi a omorât 9 colegi şi un profesor. Alte 10 persoane au fost rănite.

Băiatul s-a predat poliţiştilor, dar nu înainte de a lăsa cocktailuri Molotov şi alte dispozitive explozive în incinta liceului şi în jur.

Deocamdată, motivul faptei sale nu e cunoscut. Vă avertizăm, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional.

În jurul orei locale 8 dimineaţa, când la liceul din Santa Fe abia începeau cursurile, un elev a deschis focul cu o puşcă şi un revolver. Martorii spun că a strigat "surpriză" când a intrat într-o sală şi a început să tragă.

Martor: "Am auzit: bum! bum! bum! Am fugit cât am putut de repede spre cea mai apropiată pădure, să mă ascund, şi am sunat-o pe mama."

Martoră: "Prietenul meu a văzut un băiat înarmat şi a tras alarma de incendiu. Stăteam toţi afară, în spate. Profesorii s-au speriat şi ne-au zis să fugim."

1.400 de elevi erau în liceu la acea oră. Mulţi au fugit pe câmp sau în pădurea din apropiere, ori de-a lungul autostrăzii, până la cea mai apropiată benzinărie. Atacatorul a fost reţinut în scurt timp, iar autorităţile au anunţat că este vorba despre Dimitrios Pagourtzis, care învăţa la acel liceu. În afară de o poză în care purta un tricou cu inscripţia "Născut să ucid", niciun semn nu prevestise gestul său îngrozitor.

Greg Abbott, guvernator de Texas: "Autorul a lăsat informaţii în jurnale, computer şi telefon, care arată nu doar că a vrut să comită atacul, dar a vrut să se sinucidă după atac. Aşa cum ştiţi, s-a predat şi a recunoscut că n-a avut curajul să se sinucidă."

Spre deosebire de alte atacuri, acesta a fost comis cu arme deţinute legal de tatăl suspectului, iar autorităţile s-au văzut nevoite să îndemne la vigilenţă.

Dan Patrick, guvernator adjunct: "Dacă sunteţi părinte şi deţineţi arme, încuiaţi-le în siguranţă. Copiii dumneavoastră şi nimeni altcineva nu ar trebui să aibă acces la armele pe care le deţineţi legal."

Este al 22-lea atac armat comis într-o şcoală americană de la începutul anului, iar mulţi tineri merg la cursuri cu teama.