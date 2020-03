Un doctor a izbucnit în plâns, după ce a fost nevoit să refuze îmbrățișarea fiului

Acesta a fost filmat după ce și-a încheiat tura și a revenit acasă de la spital. Fiul s-a repezit să îl îmbrățișeze.

Bărbatul l-a oprit la timp, pentru a nu risca să îl infecteze cu coronavirus. Vizibil epuizat, doctorul a izbucnit imediat în lacrimi.

În Arabia Saudită, s-au înregistrat 1.299 de cazuri de Covid-19, iar 8 persoane infectate cu coronavirus și-au pierdut viața.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT