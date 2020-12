Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs în apropiere de capitala Croației

Cutremurul, care s-a produs la ora 05:28 GMT, a fost resimţit şi în capitală, potrivit Agerpres.

Nu au fost raportate persoane rănite sau pagube imediate.

M5.1 #earthquake (#potres) strikes 50 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/RJJ89vlhVy