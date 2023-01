Un cuplu a fost condamnat la peste 10 ani de închisoare, după ce a dansat în fața unui monument din Teheran

Astiyazh Haghighi şi logodnicul ei Amir Mohammad Ahmadi, ambii în vârstă de 20 de ani, au fost arestaţi în noiembrie, după ce un videoclip cu ei dansând romantic în faţa Turnului Azadi din Teheran a devenit viral, potrivit Agerpres.

Bloggers Astiyazh Haghighi, 21, fiancé Amir Mohammad Ahmadi, 22, violently taken by IR agents 3 months ago from their home after posting video online showing them dancing on the street in Tehran, sentenced to 10.5 years in prison on sham security charges. #IRGCterrorists @amnesty pic.twitter.com/uBCcBsPmWV